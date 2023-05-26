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Герасимов Андрей Яковлевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Герасимов Андрей Яковлевич
Фамилия
Герасимов
Имя
Андрей
Отчество
Яковлевич
Занятие
техн.
Адрес
Богородск
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц, имеющих право участия в Богородском Городском Съезде, для избрания выборщиков по Государственной Думе. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №91. - С. 5.

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