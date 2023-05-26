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Осипов Андрей Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Осипов Андрей Иванович
Фамилия
Осипов
Имя
Андрей
Отчество
Иванович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Брыкове
Ценз
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Источник
Приложение. Список управляющих имениями и арендаторов, составленный на основании отд. 3 высочайшего Указа 11 декабря 1905 года. // Московские губернские ведомости. - 1906. - №90. - С. 55.

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