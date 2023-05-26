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Старостин Ефим Миронович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Старостин Ефим Миронович
Фамилия
Старостин
Имя
Ефим
Отчество
Миронович
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Юдино
Ценз
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