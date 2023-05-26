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Демчинский Иосиф Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Демчинский Иосиф Павлович
Фамилия
Демчинский
Имя
Иосиф
Отчество
Павлович
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Живоронки
Ценз
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