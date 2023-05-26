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Серебряков Павел Степанович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Серебряков Павел Степанович
Фамилия
Серебряков
Имя
Павел
Отчество
Степанович
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Шараповская волость, Покровско-Засепине
Ценз
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