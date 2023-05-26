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Репинский Иван Кондратьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Репинский Иван Кондратьевич
Фамилия
Репинский
Имя
Иван
Отчество
Кондратьевич
Сословие
мещане
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Жаворон.
Ценз
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