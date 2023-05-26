Бухцевич Александр Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухцевич Александр Карлович

Бухцевич Александр Карлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бухцевич Александр Карлович
Фамилия
Бухцевич
Имя
Александр
Отчество
Карлович
Занятие
губ. секр.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Шараповская волость, Новолитки
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close