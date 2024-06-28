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Боратынский Лев Андреевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Боратынский Лев Андреевич
Фамилия
Боратынский
Имя
Лев
Отчество
Андреевич
Занятие
д. с. с.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость, Ямищеве
Ценз
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