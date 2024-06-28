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Аверкиев Михаил Аверкиевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Аверкиев Михаил Аверкиевич
Фамилия
Аверкиев
Имя
Михаил
Отчество
Аверкиевич
Занятие
кол. рег.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Шараповская волость, Пронском
Ценз
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