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Астафьев Александр Сергеевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Астафьев Александр Сергеевич
Фамилия
Астафьев
Имя
Александр
Отчество
Сергеевич
Занятие
инжен.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Шараповская волость, Пронском
Ценз
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