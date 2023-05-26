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Боев Валентин Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Боев Валентин Иванович
Фамилия
Боев
Имя
Валентин
Отчество
Иванович
Занятие
поч. гражд.
Адрес
Московская губерния, Звенигородский уезд, Пятницкая волость, Ломишине
Ценз
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Источник
Приложение. Список лиц имеющих, право участия на выборах на съездах уездных землевладельцев по Звенигородскому уезду. По владению землей (п. а. ст. 12 Пол. о выб. в Госуд. Думу). // Московские губернские ведомости. - 1906. - №90. - С. 47.

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