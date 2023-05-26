Трофимов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрофимов Иван Дмитриевич

Трофимов Иван Дмитриевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Трофимов Иван Дмитриевич
Фамилия
Трофимов
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Адрес
Московская губерния, Дмитровский уезд
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close