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Сурмачев Ларион Устинович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сурмачев Ларион Устинович
Фамилия
Сурмачев
Имя
Ларион
Отчество
Устинович
Адрес
Московская губерния, Дмитровский уезд
Ценз
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