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Бармин Понкрат Понкратьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бармин Понкрат Понкратьевич
Фамилия
Бармин
Имя
Понкрат
Отчество
Понкратьевич
Адрес
Московская губерния, Дмитровский уезд
Ценз
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