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Бардин Федор Иванович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бардин Федор Иванович
Фамилия
Бардин
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Адрес
Ярославская губерния, Мологский уезд
Ценз
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Источник
Приложение [№36] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 1

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