Ковырялов Кузьма Васильев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовырялов Кузьма Васильев.

Ковырялов Кузьма Васильев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Ковырялов Кузьма Васильев.
Фамилия
Ковырялов
Имя
Кузьма
Отчество
Васильев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Рудина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.