Евстифеев Михаил Самсон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстифеев Михаил Самсон.

Евстифеев Михаил Самсон.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Евстифеев Михаил Самсон.
Фамилия
Евстифеев
Имя
Михаил
Отчество
Самсон.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Маркова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.