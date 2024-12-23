Добротин Александр Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобротин Александр Платонович

Добротин Александр Платонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Добротин Александр Платонович
Фамилия
Добротин
Имя
Александр
Отчество
Платонович
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Горе-Грязи
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.