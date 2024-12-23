Голяков Евгений Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоляков Евгений Леонтьевич

Голяков Евгений Леонтьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Голяков Евгений Леонтьевич
Фамилия
Голяков
Имя
Евгений
Отчество
Леонтьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Голузинова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.