Всехсвятский Алексей Алексеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВсехсвятский Алексей Алексеев.

Всехсвятский Алексей Алексеев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Всехсвятский Алексей Алексеев.
Фамилия
Всехсвятский
Имя
Алексей
Отчество
Алексеев.
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Шопшинская волость, Шопши
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№35] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 10

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.