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Пудов Василий Павлович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Пудов Василий Павлович
Фамилия
Пудов
Имя
Василий
Отчество
Павлович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Троицкая волость, Харлова
Ценз
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Источник
Приложение [№34] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

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