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Вознесенский Сергей Петр.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Вознесенский Сергей Петр.
Фамилия
Вознесенский
Имя
Сергей
Отчество
Петр.
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Троицкая волость, Михайловскаго в Задорожьи
Ценз
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Источник
Приложение [№34] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

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