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Соломов Матвей Фокич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Соломов Матвей Фокич
Фамилия
Соломов
Имя
Матвей
Отчество
Фокич
Сословие
мещане
Адрес
Норское
Ценз
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Источник
Приложение [№33] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

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