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Образцов Павел Егорович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Образцов Павел Егорович
Фамилия
Образцов
Имя
Павел
Отчество
Егорович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Спас-Ярыжинская волость, Мокрыш
Ценз
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Источник
Приложение [№32] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 9

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