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Рождественский Сергей Конст.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Рождественский Сергей Конст.
Фамилия
Рождественский
Имя
Сергей
Отчество
Конст.
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ставотинская волость, Юцкага
Ценз
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Источник
Приложение [№31] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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