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Воздвиженский Николай Николаев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Воздвиженский Николай Николаев.
Фамилия
Воздвиженский
Имя
Николай
Отчество
Николаев.
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ставотинская волость, Милочева
Ценз
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Источник
Приложение [№31] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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