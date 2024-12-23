Авдеев Дмитрий Михайл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдеев Дмитрий Михайл.

Авдеев Дмитрий Михайл.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Авдеев Дмитрий Михайл.
Фамилия
Авдеев
Имя
Дмитрий
Отчество
Михайл.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Ставотинская волость, Холщевки
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№31] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.