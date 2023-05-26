Шулыгин Николай Дормидонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулыгин Николай Дормидонович

Шулыгин Николай Дормидонович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Шулыгин Николай Дормидонович
Фамилия
Шулыгин
Имя
Николай
Отчество
Дормидонович
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновская волость
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№30] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.