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Николаевы Яков

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Николаевы Яков
Фамилия
Николаевы
Имя
Яков
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновская волость, Коробова
Ценз
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Источник
Приложение [№30] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

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