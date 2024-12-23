Кузнецов Федор Григорьев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Федор Григорьев.

Кузнецов Федор Григорьев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кузнецов Федор Григорьев.
Фамилия
Кузнецов
Имя
Федор
Отчество
Григорьев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Сереновская волость, Кузнечихи
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№30] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 8

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.