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Климин Павел Александр.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Климин Павел Александр.
Фамилия
Климин
Имя
Павел
Отчество
Александр.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Путятинская волость, Уткина
Ценз
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Источник
Приложение [№29] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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