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Боде Яков Львович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Боде Яков Львович
Фамилия
Боде
Имя
Яков
Отчество
Львович
Сословие
дворяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Путятинская волость
Ценз
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Источник
Приложение [№29] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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