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Карпов Василий Семен.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Карпов Василий Семен.
Фамилия
Карпов
Имя
Василий
Отчество
Семен.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Осеневская волость, Меленок
Ценз
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Источник
Приложение [№28] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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