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Харитонов Алексей Никит.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Харитонов Алексей Никит.
Фамилия
Харитонов
Имя
Алексей
Отчество
Никит.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Норская волость, Кутил.
Ценз
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Источник
Приложение [№27] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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