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Писаревский Александр Павл.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Писаревский Александр Павл.
Фамилия
Писаревский
Имя
Александр
Отчество
Павл.
Сословие
духовенство
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Норская волость, Иваньк.
Ценз
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Источник
Приложение [№27] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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