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Новиков Николай Тимоф.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Новиков Николай Тимоф.
Фамилия
Новиков
Имя
Николай
Отчество
Тимоф.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Норская волость, Максимовской
Ценз
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Источник
Приложение [№27] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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