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Комаров Василий Степ.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Комаров Василий Степ.
Фамилия
Комаров
Имя
Василий
Отчество
Степ.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Норская волость, Щеглевской
Ценз
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Источник
Приложение [№27] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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