Яховлев Сергей Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯховлев Сергей Анисимович

Яховлев Сергей Анисимович

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Яховлев Сергей Анисимович
Фамилия
Яховлев
Имя
Сергей
Отчество
Анисимович
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Ушакова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.