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Сидневы Александр Дмитр.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сидневы Александр Дмитр.
Фамилия
Сидневы
Имя
Александр
Отчество
Дмитр.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Петелина
Ценз
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Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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