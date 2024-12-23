Сунгуров Иван Михайлов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСунгуров Иван Михайлов.

Сунгуров Иван Михайлов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Сунгуров Иван Михайлов.
Фамилия
Сунгуров
Имя
Иван
Отчество
Михайлов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Щипцова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.