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Мельников Аполлос Норфирьевич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Мельников Аполлос Норфирьевич
Фамилия
Мельников
Имя
Аполлос
Отчество
Норфирьевич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Тимошина
Ценз
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Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 7

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