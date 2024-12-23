Кочневы Михаил Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочневы Михаил Никитич

Кочневы Михаил Никитич

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Кочневы Михаил Никитич
Фамилия
Кочневы
Имя
Михаил
Отчество
Никитич
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Никольская волость, Ананьина
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№26] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.