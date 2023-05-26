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Чекаловы Иван Александров.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Чекаловы Иван Александров.
Фамилия
Чекаловы
Имя
Иван
Отчество
Александров.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Ивановскаго перевоза
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

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