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Турупанов Алексей Петров

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Турупанов Алексей Петров
Фамилия
Турупанов
Имя
Алексей
Отчество
Петров
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Коренева
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

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