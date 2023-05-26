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Середняковы Александр Михайлов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Середняковы Александр Михайлов.
Фамилия
Середняковы
Имя
Александр
Отчество
Михайлов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Ивановскаго перевоза
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

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