Семенов Алексей Федоров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменов Алексей Федоров.

Семенов Алексей Федоров.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Семенов Алексей Федоров.
Фамилия
Семенов
Имя
Алексей
Отчество
Федоров.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Поповской
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 6

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.