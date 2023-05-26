Казанцев Михаил Васильев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазанцев Михаил Васильев.

Казанцев Михаил Васильев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Казанцев Михаил Васильев.
Фамилия
Казанцев
Имя
Михаил
Отчество
Васильев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Кузьмодемьянскаго
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.