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Иванов Тимофей Илларионов.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Иванов Тимофей Илларионов.
Фамилия
Иванов
Имя
Тимофей
Отчество
Илларионов.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Панфилок
Ценз
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Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

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