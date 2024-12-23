Дубилов Алексей Васильев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубилов Алексей Васильев.

Дубилов Алексей Васильев.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Дубилов Алексей Васильев.
Фамилия
Дубилов
Имя
Алексей
Отчество
Васильев.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Дулепова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.