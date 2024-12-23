Бородулин Степан Ил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородулин Степан Ил.

Бородулин Степан Ил.

Из справочника
Списки избирателей 1906 года
Избиратель
Бородулин Степан Ил.
Фамилия
Бородулин
Имя
Степан
Отчество
Ил.
Сословие
крестьяне
Адрес
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбская волость, Лескова
Ценз
Войдите, чтобы увидеть больше информации
Источник
Приложение [№25] // Ярославские губернские ведомости. - 1906. - №96. - С. 5

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.